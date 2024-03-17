Çok Bulutlu 5.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
TRT Haber 17.03.2024 08:24

Düzensiz göçmenlere konaklama imkanı sağlayan 35 otele işlem uygulandı

İzmir'de düzensiz göçmen olduğunu bildiği halde bu düzensiz göçmenlere otelde konaklama imkanı sağlayan 35 otele işlem yapıldı ve para cezası uygulandı. KALKAN-15 operasyonu kapsamında 40 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenlere konaklama imkanı sağlayan 35 otele işlem uygulandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 'KALKAN-15' operasyonuna ilişkin açıklama yaptı.

Yerlikaya, düzensiz göç ile mücadele kapsamında  İzmir'in Konak ilçesi, Basmane bölgesindeki 35 otelde operasyon yapıldığını duyurdu.

Polisin düzenlediği baskınlarda yakalanan 40 düzensiz göçmenin 39'u geri gönderme merkezine teslim edildi.

1 düzensiz göçmen gözaltına alındı, hakkında adli işlem başlatıldı.

Operasyonda düzensiz göçmenlerin konaklamasına imkan sağlayan 35 otele idari işlem yapıldı ve para cezası uygulandı.

ETİKETLER
Düzensiz Göçmenler İzmir
Sıradaki Haber
İstanbul'da durdurulan araçtan uzun namlulu silahlar çıktı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
08:33
Bolivya'da son 3 ayda şiddetli yağışlar nedeniyle 52 kişi öldü
07:47
İstanbul'da durdurulan araçtan uzun namlulu silahlar çıktı
07:45
Kırşehir'de yolcu otobüsü devrildi: 15 yaralı
07:00
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Kararlı ve güçlü şeklide programımızı hayata geçiriyoruz
06:53
Tel Aviv'de binlerce kişi Netanyahu'ya istifa çağrısı yaptı
04:28
İsrail'den Şam'a hava saldırısı
Toronto'da Filistin'e destek gösterisi düzenlendi
Toronto'da Filistin'e destek gösterisi düzenlendi
FOTO FOKUS
Konteyner yüklü gemi limandaki vinçlere çarptı
Konteyner yüklü gemi limandaki vinçlere çarptı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ