Düzensiz göçmenlere konaklama imkanı sağlayan 35 otele işlem uygulandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 'KALKAN-15' operasyonuna ilişkin açıklama yaptı.
Yerlikaya, düzensiz göç ile mücadele kapsamında İzmir'in Konak ilçesi, Basmane bölgesindeki 35 otelde operasyon yapıldığını duyurdu.
Polisin düzenlediği baskınlarda yakalanan 40 düzensiz göçmenin 39'u geri gönderme merkezine teslim edildi.
1 düzensiz göçmen gözaltına alındı, hakkında adli işlem başlatıldı.
Operasyonda düzensiz göçmenlerin konaklamasına imkan sağlayan 35 otele idari işlem yapıldı ve para cezası uygulandı.