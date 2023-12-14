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Türkiye
AA 14.12.2023 11:56

Düzensiz göçle mücadele için mobil kontrol noktaları arttırıldı

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı tarafından düzensiz göçmenlerin tespitini kolaylaştırmak için uygulamaya konulan "Mobil Göç Aracı" sayısı 97'ye yükseldi.

Düzensiz göçle mücadele için mobil kontrol noktaları arttırıldı
[Fotograf: AA]

Pilot bölge olarak 19 Temmuz'da İstanbul'da 38 Mobil Göç Aracı ile başlayan uygulama, daha sonra Ankara'da 5, İzmir'de 8, Adana ve Bursa'da 3'er araçla devam etti. 1 Aralık'tan itibaren diğer 25 büyükşehirde 40 aracın dahil olmasıyla şu anda 97 araçla bu alanda hizmet veriliyor.

Güvenlik birimleri, düzensiz göçle mücadele kapsamında gerçekleştirilen uygulama ve denetimlerde şüpheli gördükleri kişilerin kimlik bilgilerini kontrol ediyor.

Kimliğini ibraz edemeyen yabancılar gerekli kontrollerin sağlanması amacıyla "Mobil Göç Noktaları"ndaki araçlara götürülüyor. Burada ise Göç İdaresi Başkanlığı personeli tarafından göç veri tabanı üzerinden biyometrik verilere ilişkin parmak izi sorgulaması yapılıyor. Yasal kalış hakkı olmadığı belirlenen yabancılar polis ekipleri eşliğinde geri gönderme merkezlerine gönderiliyor.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Uygulama sayesinde yabancıların yasal kalış haklarının olup olmadığı çok kısa bir zaman içerisinde tespit ediliyor.

İzmir'de 1253 yabancının yasal kalış hakkı olmadığı saptandı

İzmir'de 8 farklı noktada devam eden "Mobil Göç Noktası" uygulamasına göre şimdiye kadar 1253 yabancının yasal kalış hakkı olmadığı saptanarak sınır dışı edilme süreçleri başlatıldı.

Öte yandan, İzmir'de düzensiz göçle mücadele kapsamında 1 Haziran-7 Aralık tarihleri arasında göçmen kaçakçılığı organizatörlerine yönelik 361 operasyon gerçekleştirildi.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Bu operasyonlar sonucunda 532 kişi gözaltına alınırken bunlardan 279'u tutuklandı, 107'si hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

Aynı dönemde 16 bin 847 düzensiz göçmen yakalandı.

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