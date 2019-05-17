Selahattin Vural idaresindeki minibüs, Anadolu Otoyolu'nun Ankara istikameti Gümüşova mevkisinde, Çetin Kaplan yönetimindeki kamyona çarptı.
Çarpmanın etkisiyle savrulan araçlara arkadan gelen Ali Atakan'ın kullandığı otomobil ve Burak Kirazlı idaresindeki otomobil çarptı.
Kazada, araçlarda bulunan Selahattin ve Safiye Vural, Müzeyyen, Şerife Yavuz ile Burak Kirazlı yaralandı.
Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Düzce Atatürk Devlet ile Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim, Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA