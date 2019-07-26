Düzce'de geçen hafta etkili olan kuvvetli sağanaktan sonra birçok noktada sel ve heyelan meydana gelmişti. 7 kişiden 5'inin cansız bedenine ulaşılırken, hala bulunamayan 2 kişiyi arama çalışmaları sürdürülüyor.

Jandarma Arama-Kurtarma (JAK), AKUT, AFAD, Düzce Arama ve Kurtarma Ekibi (DAKE), İHH Arama-Kurtarma, Ulusal Keşif, Arama ve Kurtarma (UKSAR), Sakarya Arama Kurtarma ve Yangın Timi (SAKTİM) ile diğer ekipler, selden en fazla etkilenen Akçakoca ilçesine bağlı Esmahanım ve Uğurlu ile merkeze bağlı Melenağzı köylerinde toplandı.

3 ve 7 yaşlarındaki 2 çocuk hala bulunamadı

Ekipler, kaybolan 3 yaşındaki Kağan Töngel ile 7 yaşındaki İlayda Sinem Kaplan'ı bulmak için dere yataklarıyla su taşkınlarının olduğu bölgede arama çalışması yürütüyor.

Kaybolan kişilerin denize sürüklenebileceği ihtimalinin de değerlendirildiği çalışmalarda 213 personel, 56 araç, botlar, arama kurtarma köpekleri, drone ve helikopterler, 21 kilometrelik hatta görev yapıyor.

İş makinelerinin çalışmalarında da köpeklerin işaret ettiği yerlere odaklanılıyor.

Öte yandan bölgede, Türk Kızılay, İl Sağlık Müdürlüğü gezici sağlık aracı ve diğer sivil toplum kuruluşlarının selzedelere yardımları sürüyor.

Kaynak: AA, TRT Haber