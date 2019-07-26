Adana İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sokakta uyuşturucu satanlara yönelik çalışma başlattı.
Ekipler, merkez Seyhan ilçesindeki Küçükdikili ile Yüreğir ilçesindeki Ulubatlı Hasan Mahallesi'nde sokakta uyuşturucu sattığını belirlediği kişilere operasyon düzenledi.
Operasyonda çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Şüpheliler Şahin K., Bayram Ö., Yakup T., Emrah E. ve Emrah A. gözaltına alındı.
Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan 5 zanlı sevk edildikleri adliyede tutuklandı.
Kaynak: AA