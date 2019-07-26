Türkiye

Bakırköy ve Pendik'te yat yangını

26 Temmuz 2019 Cuma 07:20 - Son Güncelleme 26 Temmuz 2019 Cuma 07:30

Bakırköy ve Pendik'te marinalarda bulunan iki yatta, sabah saatlerinde henüz bilinmeyen sebeplerle yangın çıktı. Çıkan yangınlara kısa sürede müdahale eden itfaiye ekipleri alevleri kontrol altına aldı.

İstanbul Bakırköy'de bulunan Ataköy Marina'da bağlı bulunan yatta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İçerisinde kimsenin bulunmadığı yattan, kısa sürede dumanlar yükselmeye başladı. Yattan dumanların çıktığını gören görevliler hemen müdahale etmeye başladı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın nedeniyle yatta hasar oluştu. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor. Yatta maddi hasar oluştu Pendik'te yer alan marinada, bakım için kara park alanına alınan bir yatta yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince büyümeden söndürülen yangın yatta hasara neden oldu. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor. Kaynak: AA, İHA Etiketler: İstanbul yat yangını yangın

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