Adıyaman Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, ekip otosuna düzenlenen silahlı saldırı sonucu bir polis memuru yaralandı.

Yaralı polisin Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındığı belirtilen açıklamada, saldırıyı gerçekleştirenlerin yakalanması için bölgede operasyon başlatıldığı kaydedildi.

Vali Pekmez ilçeye gelerek bilgi aldı

Vali Aykut Pekmez, ilçeye gelerek yetkililerden bilgi aldı.

Pekmez, Sincik ilçesindeki hastanenin önünde bölücü terör örgütü mensuplarınca polis ekip otosuna silahlı saldırıda bulunulduğunu söyledi.

Saldırıda yaralanan polis memurunun hastanede ameliyata alındığını dile getiren Pekmez, şunları söyledi:

"Yaralı polisimiz ile diğer polisimiz saldırıya anında karşılık veriyor. Şu anda bütün ekiplerimizle havadan karadan teröristlerin yakalanması için operasyonlara başladık. Yaralı polisimize de acil şifalar diliyorum. Bütün milletimize geçmiş olsun."

Kaynak: AA