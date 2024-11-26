Hafif Kar Yağışlı 0.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 26.11.2024 10:08

Düzce'de karda mahsur kalan 16 kişi kurtarıldı

Düzce'de kar yağışı nedeniyle yaylada mahsur kalan 16 kişi kurtarıldı.

Düzce'de karda mahsur kalan 16 kişi kurtarıldı
[Fotograf: AA]

Gölyaka ilçesi sınırlarındaki Derebalık Yaylası'nda gece saatlerinde yoğun kar yağışı nedeniyle 13 kişi, araçlarında mahsur kaldı.

İhbar üzerine Gölyaka Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, harekete geçti.

Düzce'de karda mahsur kalan 16 kişi kurtarıldı

Greyder, İl Özel İdaresine ait iş makinesi ve 4 arazi aracıyla bölgeye giden 12 kişilik ekip, çalışmalar sonucu araçları bulunduğu yerden çıkardı.

Düzce'de karda mahsur kalan 16 kişi kurtarıldı

Kendi araçlarıyla ilçeye getirilen 13 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan İkizler (Oflu) Yaylası mevkisinde de mahsur kalan 3 kişi, Valilik koordinasyonunda AFAD, İl Özel İdaresi ve jandarma ekiplerinin 12 saat süren ortak çalışması sonucu kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

ETİKETLER
Düzce Kar Yağışı
Sıradaki Haber
Diyarbakır'da PKK/KCK'ya operasyon: 10 gözaltı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:27
Terör örgütüne büyük darbe: Zap'ta kilit kapandı
10:23
Tekirdağ'da 12 düzensiz göçmen yakalandı
10:23
Bakan Uraloğlu: İsrail'e hiçbir ürünün ihracatına izin vermiyoruz
10:20
Brent petrolün varil fiyatı 72,60 dolar
10:22
AP Milletvekili Serra, Netanyahu hakkında tutuklama emrini uygulamayacak ülkeleri eleştirdi
10:21
Yunanistan'a kaçmaya çalışan PKK üyesi yakalandı
Tunca kenarındaki yalı camisi restore ediliyor
Tunca kenarındaki yalı camisi restore ediliyor
FOTO FOKUS
Bakan Tekin: CHP toplumu manipüle ediyor, belediyeler anaokulu açamaz
Bakan Tekin: CHP toplumu manipüle ediyor, belediyeler anaokulu açamaz
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ