Düzce Yığılca kara yolunda seyreden Veysel Yücekaya idaresindeki 81 S 0869 plakalı işçi servisi, Aydın köyü mevkisinde, Ahmet Gündoğdu'nun kullandığı 34 BY 6023 plakalı otomobil ile çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ile Yığılca Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü Kaza Kırım ekibi sevk edildi.

[Fotoğraf: DHA]

Kazada, servis şoförü ve araçtaki Alaattin Mert ile otomobilde bulunan sürücü Ahmet Gündoğdu, Ahmet, Sezai ve Emine Dağdelen yaralandı.

Ağır yaralanan Ahmet Gündoğdu ve Sezai Dağdelen, kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetti.

Biri yoğun bakımda bulunan diğer yaralıların ise tedavisi devam ediyor.