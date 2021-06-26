Şenlikköy Mahallesi Florya Caddesi’ndeki bir ağaç yola doğru devrildi.

O sırada yoldan geçmekte olan ismi henüz öğrenilemeyen bir kadın, ağacın dallarının üzerine düşmesi sonucu hafif bir şekilde yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve belediye ekipleri sevk edildi.

[Fotoğraf: AA]

Yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı

Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan kadın, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Belediye ekipleri tarafından devrilen ağacın kaldırılması sonucu yol yeniden trafiğe açıldı.