Haber Giriş: 26 Haziran 2021 Cumartesi 03:14Son Güncelleme: Kaynak: AA
İstanbul'da ağaç yola devrildi: 1 yaralı
[Fotoğraf: AA]
İstanbul Bakırköy'de bir ağaç yola devrildi. Yoldan geçen 1 kişi hafif yaralandı.
Şenlikköy Mahallesi Florya Caddesi’ndeki bir ağaç yola doğru devrildi.
O sırada yoldan geçmekte olan ismi henüz öğrenilemeyen bir kadın, ağacın dallarının üzerine düşmesi sonucu hafif bir şekilde yaralandı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve belediye ekipleri sevk edildi.
[Fotoğraf: AA]
Yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı
Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan kadın, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Belediye ekipleri tarafından devrilen ağacın kaldırılması sonucu yol yeniden trafiğe açıldı.
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