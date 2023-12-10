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Türkiye
AA 10.12.2023 18:04

Düzce'de heyelan nedeniyle iki köy arasında ulaşım sağlanamıyor

Düzce'de etkili olan sağanağın ardından Akçakoca ilçesine bağlı Yenice ve Esmahanım köylerine ulaşım sağlayan yolda heyelan meydana geldi.

Düzce'de heyelan nedeniyle iki köy arasında ulaşım sağlanamıyor
[Fotograf: AA]

Sağanak, Akçakoca ilçe merkezine 13 kilometre uzaklıkta yer alan Yenice ve Esmahanım köylerinde yaşamı olumsuz etkiledi.

İki köy arasında ulaşımı sağlayan yolun yaklaşık 100 metrelik kısmı, sağanağın ardından yamaçlardaki toprak kayması sonucu çöktü.

Toprak kayması nedeniyle Sefer Şahin'in evinin bahçesinde garaj ve depo olarak kullanılan bölüm de zarar gördü.

Düzce'de heyelan nedeniyle iki köy arasında ulaşım sağlanamıyor

Yenice Köyü Muhtarı Murat Berber, gazetecilere, bölgede 2019'da yaşanan sel felaketinin ardından ilk defa böyle bir durumla karşılaştıklarını belirterek, "Gece saatlerinde baya yağmur yağdı, toprak ve yol komple çöktü. Hatta sabah geldiğimde toprağın baya kaydığını gördüm. Şu an Yenice ile Esmahanım köyleri arası tamamen ulaşıma kapalı" dedi.

Gerekli kurumlarla iletişime geçtiklerini anlatan Berber, yetkililerin bölgede hemen çalışmalara başlanacağını söylediklerini aktardı.

Düzce'de heyelan nedeniyle iki köy arasında ulaşım sağlanamıyor

Heyelanda evinin garaj ve depo olarak kullanılan kısmı zarar gören Sefer Şahin de bölgede fay hattı geçmiş gibi bir görüntü oluştuğuna dikkati çekerek, bahçeyi çevreleyen istinat duvarının yıkılma anında büyük gürültüyle irkildiklerini söyledi.

Şahin, garajdan ancak traktörünü çıkarabildiğini sözlerine ekledi.

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Düzce Heyelan
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