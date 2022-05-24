Haber Giriş: 24 Mayıs 2022 Salı 14:18Son Güncelleme: Kaynak: AA
Düzce'de 9 işçi fabrikada yedikleri yemekten zehirlendi
[Fotoğraf: İHA]
Düzce’de iplik fabrikasında çalışan işçiler, yedikleri yemekten zehirlendi. Zehirlenen 9 işçi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.
Gümüşova ilçesine bağlı Çaybükü köyünde faaliyet gösteren iplik fabrikasındaki gece vardiyasında çalışan 9 işçi, yemek yedikten sonra rahatsızlandı.
İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, 4 işçiyi Düzce Atatürk Devlet ve Düzce Üniversite Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırdı.
Diğer 5 işçi ise kendi imkanlarıyla hastaneye müracaat etti.
Tedavileri devam eden işçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Etiketler: Düzce Gıda Zehirlenmesi
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