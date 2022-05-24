Haber Giriş: 24 Mayıs 2022 Salı 14:15Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Otomobile çarpmamak için manevra yapan sürücü benzinliğe daldı
Muğla'da, dönüş yapmak isteyen otomobile çarpmamak için manevra yaptığı kamyonet, hızla benzinliğe girerek yakıt almaya gelen ticari araca çarptı.
Edinilen bilgiye göre, Marmaris-Datça yolunda seyir halinde olan bir kamyonetin sürücüsü, aynı yönde ilerleyen ve aniden dönüş yapan otomobile çarpmamak manevra yaptı.
Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet, hızını alamayıp benzin için sıra bekleyen başka bir araca çarparak durabildi. Kazada yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi.
Etiketler: Muğla Trafik Kazası
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