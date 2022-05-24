Haber Giriş: 24 Mayıs 2022 Salı 12:54Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Kocaeli'de ahşap fabrikasında patlama ve yangın: 2 yaralı
[Fotoğraf: DHA]
Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde, ahşap üretimi yapılan fabrikada buhar kazanının bakımı sırasında patlama oldu. Patlama sırasında çıkan yangın ekipler tarafından kısa sürede söndürülürken 2 işçi hafif şekilde yaralandı.
Arslanbey Organize Sanayi içindeki ahşap üretimi gerçekleştirilen fabrikada, saat 10.30 sıralarında, buhar kazanında bakım yapılırken patlama meydana geldi, ardından yangın çıktı.
Patlamada 2 işçi hafif yaralandı.
Fabrika çalışanlarının ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralanan işçiler, kontrol amaçlı sağlık görevlilerince ambulansla hastaneye kaldırıldı.
[Fotoğraf: DHA]
Yangın kısa sürede kontrol altına alındı
Dumanlar arasında kaybolan işçi ise 20 dakikalık arama sonucu bulundu.
Yangın, itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürülürken, patlamaya ilişkin inceleme başlatıldı.
Etiketler: Kocaeli
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