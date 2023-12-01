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Türkiye
AA 01.12.2023 10:27

Düzce ve Zonguldak'ta hamsi balıkçıların yüzünü güldürdü

Düzce'nin Akçakoca ve Zonguldak'ın Ereğli ilçelerinde kuvvetli rüzgarın ardından yeniden denize açılan balıkçılar, kasalar dolusu hamsiyle limana döndü.

Düzce ve Zonguldak'ta hamsi balıkçıların yüzünü güldürdü
[Fotograf: AA]

Düzce'nin Karadeniz'e kıyısı olan ilçesi Akçakoca'da belirli aralıklarla etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle 10 gündür ava çıkamayan balıkçılar, tekneleriyle denize açıldı.

Karadeniz'e dün akşam saatlerinde ağlarını bırakan balıkçılar, Akçakoca Limanı'na kasalar dolusu hamsiyle geldi.

Balıkçıların limanda bekleyen kamyonlara yüklediği hamsi dolu kasalar, çevre illere gönderildi.

Zonguldak

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde de hava muhalefetinin ardından Karadeniz'e açılarak avlanan balıkçılar, limana tonlarca hamsiyle döndü.

Ereğli Limanı'nda teknelerden indirilen kasalar, kamyon ve pikaplara yüklenerek Ankara, İstanbul, Bolu ve Sakarya'ya sevk edildi.

Balıkçı Muhsin Özcan, gece açıldıkları denizden limana yaklaşık 300 ton hamsiyle döndüklerini söyledi.

Özcan, hamsi bolluğu yaşandığını belirterek, "Allah'a şükür balık çok. Her sene böyle olmuyor. Diğer teknelerde çok daha fazla var. Bu bolluk inşallah böyle devam eder" diye konuştu.

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Balıkçılık Düzce Hamsi Zonguldak
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