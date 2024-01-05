Durdurulan tırın altında 2 düzensiz göçmen yakalandı

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü Ekiplerince tır dorsesinde 2 düzensiz göçmen yakalandığı duyuruldu.

Açıklamada, “Bitlis Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü çalışmaları sonucunda, ilimiz merkezde durdurulan tır’ın dorsesinin altına gizlenmiş vaziyette 2 düzensiz göçmen yakalanmış, bu göçmen sevkiyatındaki organizasyon içerisinde bulunan 1 şüpheli hakkında adli işlemlere başlanılmıştır. Yakalanan göçmenlerin sınır dışı işlemleri Bitlis İl Göç Müdürlüğü tarafından yapılacaktır. İlimiz ve çevresinde göçmen kaçakçılığı ve insan ticaretine karşı yürüttüğümüz kararlı mücadelemiz devam edecektir" denildi.