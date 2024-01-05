Puslu 7.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
TRT Haber 05.01.2024 10:22

Hafta sonu hava nasıl olacak?

Hafta sonu yurdun batısında yağışlı sistem ve kuvvetli rüzgar etkili olacak. Sıcaklık değerleri mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edecek.

Hafta sonu hava nasıl olacak?
[Fotograf: AA]

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, bugün ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz'in doğusu, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Afyonkarahisar ve Isparta çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde, Doğu Anadolu'nun kuzeyinde ve doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek yağışların Giresun, Rize ve Artvin çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, Rize'nin ve Artvin'in yüksek ve dağlık kesimleri ile Şırnak'ın doğusu, Van'ın güneyi ve doğusu, Bitlis ve Hakkari çevrelerinde kuvvetli yüksek ve dağlık kesimlerinde yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. .

Türkiye geneli 3 günlük hava durumu bilgileri
Türkiye geneli 3 günlük hava durumu bilgileri

Yarın yurdun tamamına yakın bölümünde parçalı ve çok bulutlu hava hakim olurken Marmara'nın kuzeybatısı ile Ege Bölgesi'nin kıyı kesimlerinde yağış geçişleri bekleniyor. Aynı gün rüzgarın Kıyı Ege'de güneyli yönlerden kuvvetli eseceği tahmin ediliyor.

Pazar günü Marmara, Orta ve Batı Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Ege Bölgesi ile Orta ve Batı Akdeniz'de yağışlı sistem etkili olacak. Kalan bölgelerin parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Hafta sonu hava nasıl olacak?

Hafta sonu beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerinin, Ankara'da 14, İstanbul'da 17, İzmir ve Antalya'da 19, Adana ve Samsun'da 20, Diyarbakır'da 11 derece civarında seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın, Orta ve Batı Akdeniz, Marmara'nın güneyi ile Ege Bölgesi'nin tamamında güneyli yönlerden kuvvetli eseceği öngörülüyor.

Mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının salı gününden itibaren kuzeybatı kesimlerden başlayarak kuzey, iç ve batı kesimlerde hissedilir derecede azalacağı tahmin ediliyor.

ETİKETLER
Hava Durumu Hava Sıcaklıkları Meteoroloji
Sıradaki Haber
İstanbul'da sıcaklıklar düşecek: Kar yağışı bekleniyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:33
ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Türkiye'ye geliyor
11:18
ABD'de B-1B bombardıman uçağı düştü
11:24
Irak’ın kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi
11:14
Filistin'i destekleyen seslerin bastırılmasında antisemitizm söylemi araç olarak kullanılıyor
11:10
e-Devlet Kapısı'na 4,4 milyar girişle rekor kırıldı
10:56
Endonezya'da 2 trenin çarpışması sonucu 3 kişi öldü
Endonezya'da 2 trenin çarpışması sonucu 3 kişi öldü
Endonezya'da 2 trenin çarpışması sonucu 3 kişi öldü
FOTO FOKUS
Durdurulan tırın altında 2 düzensiz göçmen yakalandı
Durdurulan tırın altında 2 düzensiz göçmen yakalandı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ