Van İl Emniyet Müdürlüğü, il merkezinde ve ilçelerinde haksız kazanç sağlamak amacıyla, uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürüten şahıslara yönelik olarak yapılan çalışmalara devam ediyor.

Bu kapsamda, 21 Aralık'ta, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından, Hakkari plakalı bir minibüs, şüphe üzerine Edremit ilçesi Kurubaş Mahallesi'nde durduruldu.

Minibüste, narkotik madde arama köpeği Oscar ile birlikte yapılan detaylı aramada, üst tavan döşemelerine zulalanmış vaziyette 80 paket halinde toplam 40 kilo 325 gram eroin ele geçirildi.

Elde edilen uyuşturucu maddeyle ilgili olarak araç sürücüsü Ş.A, "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak/Uyuşturucu Madde Nakletmek" suçundan gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheli çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

Kaynak: TRT Haber