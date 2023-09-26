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Türkiye
AA 26.09.2023 10:11

Durdurulan kamyonetten 38 düzensiz göçmen çıktı

İstanbul Sultangazi'de, şüphe üzerine durdurulan bir kamyonetin kasasında, 13'ü çocuk 38 düzensiz göçmen yakalandı.

Durdurulan kamyonetten 38 düzensiz göçmen çıktı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 50. Yıl Mahallesi'nde gerçekleştirilen asayiş uygulamasında şüphe üzerine bir kamyoneti durdurdu.

Araçta yapılan kontrolde kasaya gizlenmiş 13'ü çocuk 38 düzensiz göçmen yakalandı. Kamyonet sürücüsü T.A, gözaltına alındı.

Düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne bağlı geri gönderme merkezine teslim edildi.

Sürücü tutuklandı

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen sürücü T.A, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Düzensiz göçmenlerin Yunanistan üzerinden Almanya'ya gitmek üzere tanımadıkları kişilerle para karşılığında anlaştıkları belirlendi.

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