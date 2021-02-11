Beşiktaş'ta durakta bekleyenlere çarparak 1 kişinin ölümüne, 14 kişinin yaralanmasına yol açtığı gerekçesiyle tutuklu yargılanan özel halk otobüsü şoförü sanık Necdet Karakuş hakkındaki dava karara bağlandı.

İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, dava konusu otobüsün motor aksamı, gaz, vites, fren ve direksiyon sistemlerinin sorunsuz olarak çalıştığına dair rapor bulunduğunu belirtti.

Adli Tıp Kurumu raporuna göre sanığın cezai sorumluluğunun tam olduğunun tespit edildiğini aktaran savcı, sanığın 14 kişiye karşı öldürmeye teşebbüs ve 1 kişiye karşı kasten öldürme suçundan cezalandırılmasını istedi.

"Uykuya daldım, üzgünüm"

Müşteki avukatları mütalaaya katıldıklarını ve sanığın üzerine atılı suçlardan cezalandırılmasını istediklerini ifade ederken, sanık Karakuş, "Benim olayım bir kazadır, tanımadığım insanı neden öldüreyim? Mütalaayı ağır buluyorum. Uykuya daldım, kimse böyle bir şey olmasını istemezdi. Üzgünüm." dedi.

Sanık avukatı ise müvekkilinin akıl sağlığının yerinde olmadığını savunarak, "Müvekkil cezaevinde intihara teşebbüs etmiştir. Akli dengesi yerinde değildir. Şizofreni tedavisinde kullanılan ilaçları kullanmaktadır. Tutuklama ölçüsüzdür. Hapishanede yemeğindeki meyvenin dahi çalınmasını örgüte bağlamaktadır. Tahliye olmadığında canına kıyacağını kendi hezeyanlarından da görmekteyiz. Tahliyesini ve beraatini istiyoruz." diye konuştu.

Davanın biteceği hatırlatılarak son sözü sorulan sanık Karakuş, "Mağdur yakınlarının elini ayağını öpeyim beni affetsinler." dedi.

Mahkeme heyeti, sanık Karakuş'u, maktul Yalçın Tahir Billur'u "kasten öldürmek" suçundan müebbet hapse mahkum etti.

Sanığı 14 kişiye yönelik "kasten öldürmeye teşebbüs" eyleminden toplamda 134 yıl hapis cezasına çarptıran ve cezalarda indirim uygulamayan heyet, ayrıca sanığın tutukluluk halinin devamını kararlaştırdı.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, şoför Necdet Karakuş'un 3 Kasım 2019'da Beşiktaş'taki otobüs durağı ve burada bekleyen yolculara çarptığı, çarpma sonucu 1 kişinin ölümüne ve çok sayıda kişinin yaralanmasına neden olduğu belirtilmişti.

Olaydan sonra sanığın elinde bıçakla bazı şahısları yaralayıp, denize atladığı kaydedilen iddianamede, bilirkişi raporuna göre Karakuş'un kullandığı otobüsün motor, gaz, vites, direksiyon ve fren sistemlerinde herhangi bir soruna rastlanmadığı, sürüş ve kontrol güvenliği açısından da fonksiyonel bir arıza tespit edilmediği kanaatine varıldığı bildirilmişti.

İddianamede Karakuş'un, "kasten öldürme" ve 14 kişiye karşı "kasten öldürmeye teşebbüs" suçlarından müebbet ve 126 yıldan 210 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.

Öte yandan, Adli Tıp Kurumu Başkanlığı tarafından hazırlanan raporda ise sanığın kanında uyuşturucu ve uyarıcı madde tespit edildiği, cezai sorumluluğu etkileyecek herhangi bir akıl hastalığı olmadığı bildirilmişti.