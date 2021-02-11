İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, yaklaşık 1 aylık hamsi avı yasağının ardından denetim yaptı.

Gece yapılan denetimde boyları yasal sınır olan 9 santimetrenin altında olduğu belirlenen 2 ton hamsiye el konuldu.

Sorumlular hakkında yasal işlem başlatıldı.

El konulan balıklar da sosyal yardım kurumlarına bağışlandı.