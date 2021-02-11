Haber Giriş: 11 Şubat 2021 Perşembe 13:16Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Boy yasağına aykırı avlanan 2 ton hamsiye el konuldu
[Fotoğraf: İHA]
İstanbul Gürpınar Su Ürünleri Hali'nde gece yapılan denetimde, boy yasaklarına aykırı avlanılan 2 ton hamsiye el konuldu. Hamsiler, sosyal yardım kurumlarına bağışlandı.
İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, yaklaşık 1 aylık hamsi avı yasağının ardından denetim yaptı.
Gece yapılan denetimde boyları yasal sınır olan 9 santimetrenin altında olduğu belirlenen 2 ton hamsiye el konuldu.
Sorumlular hakkında yasal işlem başlatıldı.
El konulan balıklar da sosyal yardım kurumlarına bağışlandı.
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