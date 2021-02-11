Karabük 112 Acil Çağrı Merkezi'nin tanıtım toplantısına katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, gazetecilere yaptığı açıklamada, merkezde emniyet, jandarma, sağlık, orman, itfaiye ve diğer acil çağrı merkezlerine gelen çağrıların karşılanacağını söyledi.

Hedeflerinin 81 vilayette "112" numarası adı altında tüm acil çağrıları toplamak olduğunu vurgulayan Soylu, "Bugün 70'inci vilayetimizi Karabük'te 112 numarası adı altında tüm acil çağrılar için hizmete alıyoruz, hayırlı olur inşallah. Allah nasip ederse haziran sonunda vatandaşımız 112'yi çevirdiğinde tüm acil çağrılara ulaşabilecek sistemi oluşturacağız, gayretimiz bu noktadadır." diye konuştu.

"112 Acil Çağrı Merkezlerine 1500 eleman alımı yapacağız"

Türkiye'nin kendi insansız hava aracını yaptığını, uçağını yapmak için adım attığını ve tüm yatırımlarını ortaya koyduğunu vurgulayan Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü;

Kendi imal ettiği arabasıyla buluşabilmek için gün sayan bir Türkiye var. Bir taraftan Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde başlayan uzayla inşallah ülkemizin tanışma halini ortaya koyabilecek çalışmaları başlatan güçlü ve ayakları üzerinde duran bir Türkiye var. Şimdi de kaza yaptığı aracından kendisinin hiçbir müdahalesi olmadan aracın direk 112'yi aradığı ve sesi açtığı bir Türkiye'ye doğru hep birlikte adım adım gidiyoruz.

112 Acil Çağrı Merkezlerine 1500 eleman alımı yapacağız. Bunun 800'ünü Acil Çağrı bölümünü bitiren kardeşlerimizden alacağız. Mart ayında ilk önce KPSS puanları belirlendi, şimdi mülakatları yapılacak. İnşallah mayıs sonu, haziran başı itibarıyla başlatacağız. Eğitimlere alacağız ve devreye gireceğiz.