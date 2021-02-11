Haber Giriş: 11 Şubat 2021 Perşembe 13:02Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Hakkında 17 yıl hapis cezası bulunan zanlı yakalandı
[Fotoğraf: İHA]
Hakkında 17 yıl 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı, Bursa'da jandarma ekipleri tarafından yakalandı.
Bursa İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişi hakkında istihbarat aldı.
Şüpheliyi takibe alan ekipler, hakkında 17 yıl 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 2 ayrı hırsızlık suçundan aranma kaydı bulunan 37 yaşındaki H.A.'yı yakalandı.
Mustafakemalpaşa ilçesinde yakalanan kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Sıradaki Haber
Acil çağrı merkezlerine 1500 personel alınacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz