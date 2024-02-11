'Dur' ihtarına uymayan sürücü aracı polisin üzerine sürdü

Kavacık'ta sürücü uygulama yapan polis ekiplerinin yanına giderek bir aracın trafiği tehlikeye düşürdüğünü söyledi. Noktaya gelen aracın sürücüsü Cebrail K.‘ya polis ekipleri “dur” ihtarında bulundu. Ancak uyarıları dikkate almayan sürücü, aracını memurun üstüne sürüp kaçmaya başladı.

Polisin üstüne sürüp kaçtı

Bunun üzerine sürücü ile polis arasında kovalamaca başladı. Kilometrelerce süren kovalamaca sonucunda sürücü, köprünün çıkışında Ertuğrul Ş. idaresindeki araca çarpıp kaçmaya devam etti.

Devam eden kovalamacada araç, polis tarafından takip edilerek Büyükdere Caddesi'ne girişte durdurulmak istendi. Sürücü polisin uyarılarına uymayarak polise saldırmak istedi. Daha sonra şahıs, polis tarafından etkisiz hale getirildi.

İnsan kaçakçılığından suç kayıtları çıktı

Şahsın 4 adet insan kaçakçılığı suçundan kaydı olduğu tespit edildi. İşlemleri sonrasında araç emniyet otoparkına çekildi. Şahıs ise adli işlemlerin yapılabilmesi için Kuştepe Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi.