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Türkiye
İHA 11.02.2024 11:56

Hurda araç mezarlığı koyunlara otlak oldu

Depremin vurduğu Hatay’da enkazdan çıkarılarak muhafaza altına alınan araçların büyük çoğunluğu hak sahiplerine teslim edildi. Yüzlerce hurda aracın sayıları azalması ile koyunlara otlak olan alan havadan görüntülendi.

Asrın felaketinde binlerce araç hasar görmüş ve bu araçlardan 20 bin 534’ü muhafaza altına alınmıştı. Araç mezarlığını andıran alanda toplanan araçların teslimine geçtiğimiz temmuz ayı sonu itibariyle başlanmıştı.

Sayıları her geçen gün azalan araçların arasında koyunların otladığı anlar ise havadan görüntüledi. Yüzlerce hurda aracın arasında otlayan koyunlar ilginç görüntüler oluşturdu.

Hurda araç mezarlığı koyunlara otlak oldu

Antakya ilçesi Derince Mahallesi’nde bulunan otoparkta da gözle görülür azalma olurken araçların çalınma durumlarına karşı emniyet güçleri nöbetlerini sürdürüyor.

Öte yandan araç mezarlığında sona bırakılan araçların tamamen demir yığını halinde oldukları görüldü.

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