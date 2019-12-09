İstanbul'da düzenlenen PhotoMaraton, 80’den fazla ülkede düzenlenen çok önemli bir fotoğraf yarışması.

Dünyanın en iyi fotoğrafçılarının katıldığı yarışmada dereceye giren fotoğraflar hafızalarda izler bıraktı.

"PhotoMaraton 2019'da şaha kalktı"

PhotoMaraton tanım olarak, katılımcıların önceden belirlenmiş ve başlangıç noktalarında verilen temalar üzerinden bir dizi fotoğraf çekmeleri anlamına geliyor.

Coşkun Aral, "PhotoMaraton 2019'da şaha kalktı. Ama ileriki yıllarda çok daha farklı boyutlarıyla bütün Türkiye, bütün bu coğrafya, bölge ve dünyayı etkileyecek bir fotoğraf etkinliğine dönüşecek. Amaç sadece 1 gün çekilen fotoğraflar değil bunun 1 ay boyunca ses getirecek başka etkinliklerle İstanbul'un farklı bölgelerine taşınması" dedi.

Etkinlikte, Coşkun Aral'ın hazırladığı ve Ara Güler'i kendi ağzından dinlediğimiz belgesel de izlendi.

"Bu fotoğraf savaşı sona erdirdi"

Vietnam savaşının son bulmasını sağlayan kareyi fotoğraflayan Nick Ut da onur konukları arasındaydı.

1972'de "Napalm Kız" isimli fotoğrafı yakalayan Ut, çekim sırasında yaşadıklarını anlattı.

"Bu fotoğraf, savaşı sona erdirdi. Gören herkes hem Amerika'da hem bütün dünyada çok öfkelendi. Bu bombalamanın etkisini görmüş oldu. Fotoğrafları çekerken ağlıyordum ve hemen elimdeki su şişesinden su döktüm. Sonra aile gibi olduk onunla."

Fotoğraftaki ana kahraman Kim Phuc, Birleşmiş Milletler (BM) iyi niyet elçisi olarak çalışıyor.

Haber: TRT Haber