Kommagene Krallığı'na ait 50 metre yüksekliğinde, 150 metre çapındaki tümülüs ve dev heykellerin bulunduğu 2 bin 206 metre yükseklikteki Nemrut Dağı, bu yıl yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında en sakin günlerini geçiriyor.

Haziran başında ziyaretçi umudu

Nemrut Dağı'nın, haziran başında ziyarete açılacağı ifade edildi. İl Kültür Turizm Müdürü Mustafa Ekinci, yaptığı açıklamada, geçen yıl 160 bini aşkın kişinin Nemrut Dağı'nı ziyaret ettiğini kaydetti.

Koronavirüs salgınından önce bu yılki ziyaretçi hedeflerinin, 200 bini aşmak olduğunu belirten Ekinci, "Fakat COVID-19 salgını tedbirleri kapsamında ziyaretçi alınmadığı ve sezona üç ay geç başlanacağı için belki de istenilen hedefe ulaşamayacağız" dedi.

Ekinci, turizm sezonu başladığında Nemrut ziyaretçilerini maske ve sosyal mesafe gibi tüm önlemleri alarak ziyaretçi kabul etmeyi planladıklarını ifade etti.