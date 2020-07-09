Koronavirüs dolayısıyla bir süredir kapalı olan düğün salonları kapılarını bazı kısıtlamalarla 1 Temmuz'da açtı. Gelin ve damada takı takılamaması bu kısıtlamaların başında geliyor.

Karar nedeniyle çiftler, farklı arayışlara girdi. Böylece sosyal mesafe kuralı nedeniyle takılar cansız mankenlere takılmaya başlandı.

Gelin ve damadın fotoğrafının çıktısı alınıp cansız mankenin suratına maske şeklinde yerleştiriliyor. Böylece düğüne gelen konuklar takı merasiminde gelin ve damada değil, cansız mankenlerle karşılanıyor.

Bazı çiftler mankenlerin kendilerine benzemesini istiyor

Fotoğrafını istemeyen çiftlerse mankenin kendilerine benzemesini istiyor. Bu yüzden mankenlere peruk takılıyor, göz rengi gerçeğe uygun boyanıyor. İsteğe göre makyaj da yapılıyor.

Cansız manken üreticisi Ayfer Çakar, "Takım elbisesini giyiyor. Yüz olarak, saç ya da kimisi sakal bıyık tercih edebiliyor. Gelinler de sarı peruk, siyah peruk, gözleri ne renkse ona uygun kendine biraz daha benzemelerini istiyorlar." diye konuştu.

Cansız mankenlerin fiyatı 500 ila 700 lira arasında değişiyor.

Haber: İlsu Güven

Kamera: Ahmet Burak Karaahmetoğlu