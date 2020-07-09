Sivas Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Sivas Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğünün ihbarı ile kentteki hastaneler başta olmak üzere bazı aile hekimliklerinde görevli bir kısım doktorların imza ve kaşeleri, sistem şifreleri kullanılarak usule aykırı yeşil reçeteli ilaçların reçete edilerek eczanelerden temin edildiği bilgisine ulaşarak operasyon başlattı.

Operasyonda polis ekipleri, adlarına reçete düzenlenmiş 313 kişinin ifadesine başvururken, soruşturma kapsamında 58 binden fazla reçeteyi inceledi.

Polis ekipleri yapılan çalışmalar ve alınan ifadeler neticesinde, soruşturmanın hedef şüphelilerinin usulsüz olarak düzenlediği veya düzenlenmesinde etkisi olduğu reçetelerin suistimal amaçlı düzenlendiği/düzenlettirildiği, reçetelerde yazılı bulunan pregebalin etken maddeli ilaçların tedavi amaçlı kullanılmadığı, uyuşturucu ve uyarıcı etkisinden dolayı kullanıldığı bilgisine ulaştı.

Sivas merkezli Antalya ve Bursa'da farklı tarihlerde gerçekleştirilen operasyonlarda aralarında doktor ve hastane çalışanlarının da bulunduğu 16 şüpheli gözaltına alınmış, 5'i tutuklanmış, 11'i adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.