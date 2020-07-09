Haber Giriş: Kaynak: AA
Adana'da seyir halindeki yolcu otobüsü yandı
[Fotoğraf: AA]
Adana'nın Pozantı ilçesinde, seyir halindeki yolcu otobüsünde çıkan yangın söndürüldü.
Adana-Pozantı Otoyolu'nda seyir halinde olan Ekrem Akkaya yönetimindeki otobüsün arka bölümünde yangın çıktı.
Araçtan dumanlar yükseldiğini fark eden sürücü otobüsü yol kenarına çekti.
Otobüsteki 28 yolcunun inmesinin ardından aracın büyük bölümünü alevler sardı.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.
Hatay'dan Kayseri'ye yolcu taşıdığı öğrenilen otobüste hasar oluştu.
Etiketler: otobüs yangını Adana-Pozantı Otoyolu adana yangınSon Güncelleme: 9 Temmuz 2020 Perşembe 16:31
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