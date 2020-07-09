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Kayseri'de otomobil devrildi: 5 yaralı
[Fotoğraf: DHA]
Kayseri'de otomobilin devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.
Mustafa Yağlıpınar'ın kullandığı otomobil, Kayseri-Malatya kara yolu Bünyan ilçesi Karatay Mahallesi yakınlarında şarampole devrildi.
Yaralanan sürücü ile araçta bulunan aynı aileden Perihan, Tuğçe, Alperen ve Elif Türksoy, sağlık ekiplerince Bünyan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Etiketler: kayseri kaza bünyan devlet hastanesiSon Güncelleme: 9 Temmuz 2020 Perşembe 15:34
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