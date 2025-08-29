Açık 22.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
DHA 29.08.2025 23:07

Düğün konvoyundaki çakarlı araçtan havaya ateş açtılar

Bursa'nın İnegöl ilçesinde düğün konvoyunda çakarlı araçtan havaya ateş açan sürücü, polis ekiplerince yakalandı. Sürücüye ve çakarlı otomobilin sahibine ayrı ayrı 138 bin 172 lira idari para cezası uygulandı.

Olay, saat 18.30 sıralarında Mahmudiye Mahallesi Ertuğrulgazi Caddesi’nde meydana geldi. Çakarlı olan 06 ELS 359 plakalı otomobilin sürücüsü Dağıstan T. (30), düğün konvoyunda ilerlerken camdan çıkardığı kurusıkı tabanca ile havaya defalarca ateş açtı.

Durumu gören vatandaşların ihbarı üzerine harekete geçen İnegöl Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri, aracı Alanyurt yolunda durdurdu. Araçta yapılan aramada kurusıkı tabanca ile çakar düzeneği ele geçirildi.

Sürücü ve araç sahibine ayrı ayrı 138 bin 172 lira ceza kesildi

Sürücüye çakarlı araç kullanmaktan 138 bin 172 TL, araç sahibine ise çakar takılmasına izin vermekten aynı miktarda para cezası uygulandı. Çakar düzeneğine el konulurken, araç 1 ay süreyle trafikten men edildi. Ayrıca sürücünün ehliyetine de 1 ay süreyle el konuldu.

Çakarlı otomobilden havaya ateş açıldığı anlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. 

ETİKETLER
Bursa Trafik
Sıradaki Haber
İstanbul'da kaçak pırlanta operasyonu: 30 şüpheli tutuklandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
23:04
İstanbul'da kaçak pırlanta operasyonu: 30 şüpheli tutuklandı
23:00
Dürzi lider Canbolat: ABD heyeti, Lübnan'a bir "İsrail diktesi olan teslimiyeti" dayattı
22:34
Ürdün Dışişleri Bakanı: Netanyahu barışı engelliyor
22:39
Muğla'da yangın söndürme uçağı tarlaya zorunlu iniş yaptı
22:21
8 Aralık 2024'ten bugüne kadar 450 bin 169 Suriyeli ülkesine döndü
20:20
Tarımsal destek ödemeleri bugün çiftçilerin hesaplarına yatıyor
Pakistan'daki sel felaketinin ardından sivillerin tahliyesi devam ediyor
Pakistan'daki sel felaketinin ardından sivillerin tahliyesi devam ediyor
FOTO FOKUS
Düğün konvoyundaki çakarlı araçtan havaya ateş açtılar
Düğün konvoyundaki çakarlı araçtan havaya ateş açtılar
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ