İstanbul Çekmeköy'de trafikte ilerleyen düğün konvoyu, korna çalarak çevredekileri rahatsız etti.

Tünele girdiklerindeyse tehlike büyüdü. Araçlardan çıkarılan silahlar havaya doğrultuldu ve bir anda ateşlendi.

O esnada seyir halinde olan bazı araçlar ani fren yaptı.

Gelin arabası da çevredekilerin hayatını hiçe sayarak havaya ateş açanlar arasındaydı.

Tehlike dolu anlar bir başka sürücünün cep telefonuyla görüntülendi.