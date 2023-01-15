Haber Giriş: 15 Ocak 2023 Pazar 13:12Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Düğün konvoyu tünelde ateş açtı
İstanbul Çekmeköy'de, bir düğün konvoyu tehlike saçtı. Tünele giren araçlardan bir anda havaya ateş açılmaya başladı. O anlar bir başka sürü tarafından kaydedildi.
İstanbul Çekmeköy'de trafikte ilerleyen düğün konvoyu, korna çalarak çevredekileri rahatsız etti.
Tünele girdiklerindeyse tehlike büyüdü. Araçlardan çıkarılan silahlar havaya doğrultuldu ve bir anda ateşlendi.
O esnada seyir halinde olan bazı araçlar ani fren yaptı.
Gelin arabası da çevredekilerin hayatını hiçe sayarak havaya ateş açanlar arasındaydı.
Tehlike dolu anlar bir başka sürücünün cep telefonuyla görüntülendi.
Etiketler: İstanbul
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