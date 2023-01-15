Haber Giriş: 15 Ocak 2023 Pazar 12:21Son Güncelleme: Kaynak: AA
Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı
Şanlıurfa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı gözaltına alındı.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu kullanımı ve satışıyla mücadele kapsamında Şanlıurfa merkez ve Viranşehir ilçesinde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.
Adreslerde yapılan aramalarda, 101 gram metamfetamin ve 1750 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.
Gözaltına alınan 4 şüpheli, işlemleri için emniyete götürüldü.
Etiketler: Şanlıurfa Uyuşturucu Narkotik
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