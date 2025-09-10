Açık 26.9ºC Ankara
AA- TRT HABER 10.09.2025 14:31

Duayen spiker Gülden Özel son yolculuğuna uğurlandı

TRT'nin duayen spikerlerinden Gülden Özel son yolculuğuna uğurlandı. Gülden Özel'i, son yolculuğunda sevenleri, çalışma arkadaşları ve TRT yönetimi yalnız bırakmadı.

Duayen spiker Gülden Özel son yolculuğuna uğurlandı

58 yaşında yaşamını yitiren Özel için Kocatepe Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Törene, AK Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu, TRT Genel Müdür Yardımcısı Serhat Eroğlu, Özel'in ailesi, yakınları ve meslektaşları katıldı.

Duayen spiker Gülden Özel son yolculuğuna uğurlandı

Özel’in naaşı, kılınan cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı’na defnedildi.

Özel'in özgeçmişi

TRT ekranlarının ve radyonun önemli isimleri arasında yer alan, çok sayıda programa imza atan ve uzun yıllar haber spikerliği yapan Gülden Özel, 1967'de Antakya'da dünyaya geldi.

1988'de Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümünü bitiren Özel, TRT'nin açtığı spikerlik sınavını kazanarak Ankara Radyosu'nda göreve başladı.

Daha sonra TRT Ankara Televizyonu'na geçen ve çok sayıda programın ekran yüzü olan Özel, Akşama Doğru, Gide Gide GAP, Gündem, 45 Dakika ve Kahve Molası programlarında sunuculuk görevini üstlendi.

1997-2012 yılları arasında haber spikerliği yapan Özel, bu süreçte TRT 2 Ana Haber Bülteni ile TRT 1 Sabah Haberleri'ni sundu.

TRT Spor yorumcusu Lütfü Özel ile evli ve bir çocuk annesi Özel, meslek hayatında verdiği eğitimlerle yeni spikerlerin yetiştirilmesine de katkıda bulundu.

ETİKETLER
TRT
