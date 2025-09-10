Duayen spiker Gülden Özel son yolculuğuna uğurlandı

58 yaşında yaşamını yitiren Özel için Kocatepe Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Törene, AK Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu, TRT Genel Müdür Yardımcısı Serhat Eroğlu, Özel'in ailesi, yakınları ve meslektaşları katıldı.

Özel’in naaşı, kılınan cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı’na defnedildi.

Özel'in özgeçmişi

TRT ekranlarının ve radyonun önemli isimleri arasında yer alan, çok sayıda programa imza atan ve uzun yıllar haber spikerliği yapan Gülden Özel, 1967'de Antakya'da dünyaya geldi.

1988'de Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümünü bitiren Özel, TRT'nin açtığı spikerlik sınavını kazanarak Ankara Radyosu'nda göreve başladı.

Daha sonra TRT Ankara Televizyonu'na geçen ve çok sayıda programın ekran yüzü olan Özel, Akşama Doğru, Gide Gide GAP, Gündem, 45 Dakika ve Kahve Molası programlarında sunuculuk görevini üstlendi.

1997-2012 yılları arasında haber spikerliği yapan Özel, bu süreçte TRT 2 Ana Haber Bülteni ile TRT 1 Sabah Haberleri'ni sundu.

TRT Spor yorumcusu Lütfü Özel ile evli ve bir çocuk annesi Özel, meslek hayatında verdiği eğitimlerle yeni spikerlerin yetiştirilmesine de katkıda bulundu.