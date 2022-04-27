Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Ekipleri, merkez Karatay ilçesi Çatalhöyük Mahallesi'nde bir sürücünün otomobiliyle drift yaparken iki araca çarparak zarar verdiği görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından çalışma başlattı.

Kaza yerindeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, drift yapılan otomobili hasarlı şekilde bir evin bahçesinde buldu.

Otomobili kullandığı belirlenen sürücü Umut A'ya "ehliyetsiz araç kullanmak" ve "drfit yapmak" suçlarından 12 bin 800 lira idari para cezası kesildi. Otomobil, 2 ay süreyle trafikten men edildi.

Hakkında adli işlem başlatılan Umut A'nın çarparak zarar verdiği iki araçta, yaklaşık 25 bin liralık hasar oluştuğu öğrenildi.