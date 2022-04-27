Siirt'in Baykan ilçesinde etkili olan kuvvetli yağış, Çaykaya köyü mevkiinde sele dönüştü.

Sel nedeniyle karayolu çift yönlü olarak ulaşıma kapandı.

Bazı araçlar yolda mahsur kalırken bazıları da alternatif yol bulmak için geri döndü.

Haber verilmesi üzerine Karayolları Bölge Müdürlüğü'nce bölgeye ekipler sevk edildi.

Ekipler, suyun yönünün değiştirilerek yolun tekrar ulaşıma açılması için çalışma başlattı.