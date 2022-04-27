Haber Giriş: 27 Nisan 2022 Çarşamba 10:48Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Siirt'te sağanak sele dönüştü: Yol ulaşıma kapandı
Siirt'in Baykan ilçesinde etkili olan şiddetli yağışın sele dönüşmesiyle Çaykaya köyü mevkiinde karayolu, çift yönlü ulaşıma kapandı. Karayolları ekiplerince, suyun yönünün değiştirilerek, yolun tekrar ulaşıma açılması için çalışma başlatıldı.
Siirt'in Baykan ilçesinde etkili olan kuvvetli yağış, Çaykaya köyü mevkiinde sele dönüştü.
Sel nedeniyle karayolu çift yönlü olarak ulaşıma kapandı.
Bazı araçlar yolda mahsur kalırken bazıları da alternatif yol bulmak için geri döndü.
Haber verilmesi üzerine Karayolları Bölge Müdürlüğü'nce bölgeye ekipler sevk edildi.
Ekipler, suyun yönünün değiştirilerek yolun tekrar ulaşıma açılması için çalışma başlattı.
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