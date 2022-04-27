Bursa'nın Yüzüncüyıl Mahallesi'nde, 3 gün önce temel kazısı yapıldığı esnada bulunan çok sayıda el bombası, İl Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ve Bomba İmha İnceleme Büro Amirliği ekiplerince incelendi.

Ekipler tarafından yapılan 2 günlük çalışma sonucunda ele geçirilen bombaların 1. Dünya Savaşı'ndan Osmanlı dönemine ve Almanlara ait el bombaları olduğu anlaşıldı.

Şu ana kadar bulunan en büyük sayı

İnceleme sonucunda 1. Dünya Savaşı zamanında kaldığı tespit edilen 831 bombanın 411'nin boş, 420'sinin ise aktif olduğu tespit edildi. Ele geçirilen 831 adet tarihi bombanın, şu ana kadar Türkiye'de bulunan en büyük sayı olduğu öğrenildi.

[Fotoğraf: İHA]

726'sı Osmanlı el bombası

Yapılan çalışmalarda, toplam 831 adet el bombasından 346 adedinin içi boş Osmanlı fitilli, 310 adedinin dolu Osmanlı fitilli, 105 adedinin dolu Alman modeli 24, 65 adedinin boş Osmanlı, 5 adedinin dolu Osmanlı el bombası ve 265 adedinin ise ateşleyici fitil olduğu belirlendi.

Bombaların ekiplerce imha edileceği öğrenildi.