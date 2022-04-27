Haber Giriş: 27 Nisan 2022 Çarşamba 09:26Son Güncelleme: Kaynak: AA
Önündeki araca çarptıktan sonra alev aldı
[Fotoğraf: AA]
İstanbul Kartal'da önündeki araca çarptı, ardından kendi aracı alev aldı. Kaza yapan araçtaki yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Sahil yolunda Kadıköy istikametine doğru ilerleyen Serap K. idaresindeki otomobil, trafik ışıklarında Umut G'nin kullandığı araca arkadan çarptı.
Kazada Serap K'nin aracı motor kısmından alev aldı. Sürücülerin müdahale ettiği yangın söndürülemeyince itfaiye ekiplerine haber verildi.
[Fotoğraf: AA]
Yangın, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürüldü.
Yangın nedeniyle sahil yolunun Kadıköy istikametinde oluşan trafik yoğunluğu, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.
Etiketler: İstanbul Trafik Kazası Yangın
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