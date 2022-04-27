Haber Giriş: 27 Nisan 2022 Çarşamba 10:21Son Güncelleme: Kaynak: AA
Aksaray'da zehir tacirlerine operasyon: 4 gözaltı
[Fotoğraf: Arşiv]
Aksaray'da uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen 4 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu madde ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı.
F.G, C.G, M.A. ve T.D'nin zaman zaman kente getirdikleri uyuşturucuyu sattığı belirlendi.
Şüpheliler, kent merkezindeki ikametlerine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.
Zanlıların otomobil ve adreslerinde yapılan aramada, bir miktar uyuşturucu hap, metamfetamin, iki ruhsatsız tabanca, iki av tüfeği ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 4 bin 300 lira yakalandı.
Etiketler: Aksaray Uyuşturucu
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