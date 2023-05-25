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Türkiye
İHA 25.05.2023 14:14

Down sendromlu çocukların yeni yaşam alanı: Artı bir sokağı

Kahramanmaraş'ta down sendromlu çocuklar ve aileleri için oluşturulan 'artı bir sokağı' ailelerin yeni yaşam alanı oldu.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Avşar yerleşkesinde oluşturulan alanda 20 konteyner bulunuyor.

Down sendromlu çocuklar için özel olarak hazırlanan ve 'artı bir sokağı' ismi verilen alanda, psikososyal destek, fizyoterapi, hobi bahçeleri, fiziksel aktivite ve spor alanları, macera parkuru, kafe, üretim ve resim atölyesi bulunuyor.

Down sendromlu çocukların yeni yaşam alanı: Artı bir sokağı

AFAD Kahramanmaraş Çadır Kentler Koordinatörü İbrahim Önder, “Artı bir sokağımız, Bakanımızın bilgisi dahilinde, Sakarya Valimizin talimatları doğrultusunda Vali Yardımcısı Abdulkerem Abbasoğlu öncülüğünde planlanmış olan down sendromlu derneklerimiz ile konuşarak 20 tane konteyner koyduk. Bunların içine aileler yerleştirdik. Üç öğün yemek ve tedavi merkezleri, çocuklarımız için oyun ve etkinlik alanları mevcut. Burada sadece down sendromlu aileler mevcut” dedi.

Down sendromlu çocukların yeni yaşam alanı: Artı bir sokağı

Ayşe Meşinci ise, “Depremler sonrası evlerimiz yıkıldı, görevliler bizleri buraya yerleştirdi. Burası bize yuva oldu. Çocuklarımız için güzel geçiyor psikososyal destek yerleri var” diye konuştu.

Hacer Duru ise, “Devletimizden Allah razı olun ailemizle buraya yerleştik” dedi.

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Down sendromlu çocukların yeni yaşam alanı: Artı bir sokağı
Down sendromlu çocukların yeni yaşam alanı: Artı bir sokağı
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