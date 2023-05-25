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Türkiye
AA 25.05.2023 12:59

Amanos Dağları'nda PKK'nın kullandığı depo bulundu

Amanos Dağları'nda, geçmiş yıllarda terör örgütü PKK mensuplarınca kullanıldığı tespit edilen depo imha edildi.

Amanos Dağları'nda PKK'nın kullandığı depo bulundu
[Fotograf: AA]

İl Jandarma Komutanlığına bağlı komando timleri, terör örgütü PKK'ya yönelik başlatılan "Şehit Jandarma Astsubay Ferhat Gedik Operasyonu" kapsamında Amanos Dağları'nda arama tarama faaliyetleri gerçekleştirdi.

Ekipler, geçmiş yıllarda terör örgütü PKK mensuplarınca kullanıldığı belirlenen depo tespit etti.

Amanos Dağları'nda PKK'nın kullandığı depo bulundu

Depoda yapılan aramada, patlayıcı yapımında kullanılan 60 kilogram amonyum nitrat gübre, muhtelif yaşam malzemesi, elektronik devre kartı, pil bloğu ve kablo bulundu.

Delil niteliği taşıyan malzemelere el konulması sonrası depo imha edildi.

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Hatay PKK/KCK PKK/YPG Terör Örgütü Terörle Mücadele
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