Bakan Kurum kendisine mektup yazan engelli genci ziyaret etti

4 yıl önce geçirdiği motosiklet kazası sonrası yaşamını evde sürdüren yüzde 68 engelli Yasin Taşkın, Bakan Kurum'a ulaştırılmak üzere yazdığı mektubu Ataşehir AK Parti İlçe Başkanlığı'na iletti.

Taşkın, mektubunda, "Selamünaleyküm Murat abim, ben Yasin Taşkın, 23 yaşındayım. Yüzde 68 engelliyim. 4 yıldır evdeyim. Sizi çok seviyorum. Sizi görmek istiyorum. Sizi görmek bana güç verecek." ifadelerine yer verdi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da Yasin Taşkın'ın davetine kayıtsız kalmayarak genci evinde ziyaret etti.

Ziyaret anlarını sosyal medya hesabından yayımladığı video ile paylaşan Bakan Kurum, Yasin Taşkın'ın engeli nedeniyle evden zor çıkabildiğini belirterek, "Bir mektup yazıp beni evlerine davet etmişti. Nihayet o ziyareti gerçekleştirebildik. Yasin ile uzun uzun sohbet ettik. Onun ve tüm engelli kardeşlerimizin yaşamını kolaylaştırmak için elimizden geleni yapacağız." ifadelerini kullandı.

Bakan Kurum'u görmekten mutluluk duyduğunu belirten Yasin Taşkın ise, "Murat abi sağ olasın, Allah razı olsun. Gerçekten beni çok mutlu ettin." dedi.

Taşkın'ın, geçirdiği motosiklet kazası sonrası yıllardır evde olduğunu belirten yakınları, Kurum'un ziyaretinin kendilerine moral olduğunu ve Yasin Taşkın'ın, Bakan Kurum'un kendisini ziyaret edeceğini öğrendiğinden beri uyumadığını anlattı.

Taşkın, "Ben iş istiyorum. Annem ölene kadar bana bakar, biliyorum ama ben çalışıp paramı kazanıp anneme bakmak istiyorum." sözleriyle iş talebinde bulunduğu Bakan Kurum'dan söz aldı.

Bakan Kurum, Yasin Taşkın'a 34 numaralı, adının yazdığı, imzalı Beşiktaş forması hediye etti.