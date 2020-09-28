Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
Dorse kapağı açılan tırdaki tonlarca balık yola saçıldı
Antalya’da dorse kapağı açılan tırdaki tonlarca balık, yola döküldü. Diğer sürücülerin de yardımıyla balıkların tekrar toplanmasının ardından trafik normal seyrine döndü.
Antalya-Burdur karayolu Çubuk Beli mevkiinde yaşanan olayda freni boşalan tır dorsesi devrildi.
Üzerinde yaklaşık 5 ton balık taşıyan tır dorsesinin devrilmesi sonucu Antalya-Burdur karayolu tek taraflı olarak trafiğe kapandı.
Halen yol temizleme çalışmalarının sürdüğü Çubuk Beli’nde trafik akışı kontrollü olarak sağlanıyor.
Etiketler: trafik Kazası balık antalyaSon Güncelleme: 28 Eylül 2020 Pazartesi 15:23
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