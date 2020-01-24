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Donmak üzere olan köpeği kalp masajı ile hayata döndürdüHaber Giriş:
Erzurum’da, soğuk havada sokakta hareketsiz yatan köpeği fark eden kişi, hayvanı sıcak bir yere götürdükten sonra kalp masajı yaparak hayata döndürdü.
[Fotoğraf: DHA]
Erzurum Şükrü Paşa Mahallesi Sanayi Caddesi'nde, Göktuğ Ulusu ile Kemal Namık Kaplan, cadde üzerinde bulunan bir lokantada yemek yedi.
Hava sıcaklığının eksi 15 derece olduğu saatlerde, yemek sonrasında dükkandan çıkan iki genç, kapının önünde hareketsiz yatan köpeği fark etti.
Soğuktan kaskatı olan köpeği içeri alarak, kalorifer peteğinin yanında ısınmasını sağlayan Göktuğ Ulusu, hayvanın nefes almadığını fark etmesi üzerine kalp masajı yapmaya başladı.
Sıcak bir yere alınan ve kalp masajı yapılan köpek kendine gelmesinin ardından, iki arkadaş tarafından koruma altına alındı.
Kaynak: DHA
Etiketler: soğukta kalan köpek köpeğe kalp masajı erzurumSon Güncelleme: 24 Ocak 2020 Cuma 10:53