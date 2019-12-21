Dolandırıcıların hedefinde bu kez Türkiye'de çalışan ve oturma izni almak isteyen yabancılar var.

Dolandırıcıların Ankara'da verdiği adreste ne kapıyı ne de telefonları açan var.

En çok tıklanan arama motoruna, günlük yüksek meblağlar ödeyen dolandırıcılar,böylelikle kendi internet sitelerini en üste çıkarıyor. Oturma izni almak isteyen yabancılar da arama motorunda ilk çıkan siteye tıklayınca dolandırıcıların tuzağına düşüyor.

İşte o vakalardan biri...

Moldova uyruklu bir çalışan oturma iznini uzatmak istedi. Arama motoruna ikamet, oturma izni gibi ifadeler yazdı ve yanında reklam ibaresi yer alan ilk siteye tıkladı.

İnternet sitesi kopya, iletişim adresleri sahte

Formu doldurdu, karşısına hemen "başvurunuz tamamlandı, parayı yatırırsanız randevunuz oluşturulacak" yazısı çıktı. Altında da bir ıban numarası vardı.

O numaraya 520 lira yatırdı. Paravan şirketin sitesinde "temsilcimiz size en yakın sürede ulaşacaktır" yazıyordu. Bekledi ancak kimse aradı.

O da Göç İdaresi'nin kapısını çaldı. Randevusunun hiç oluşturulmadığını, dolandırıldığını öğrendi. İnternet sitesi kopya, iletişim adresleri ise sahteydi.

Oturma izni almak isteyenleri dolandıranların cezası 2 yıldan 7 yıla kadar değişiyor. Her bir vaka için de tek tek ceza isteniyor.

Haber: Burcu Şengül Bektaş

Kamera: Ümit Kumcuoğlu

KAMERA: ÜMİT KUMCUOĞLU[MOS]

HABER: BURCU ŞENGÜL BEKTAŞ

KAMERA: ÜMİT KUMCUOĞLU[MOS]HABER: BURCU ŞENGÜL BEKTAŞ

KAMERA: ÜMİT KUMCUOĞLU[MOS]

HABER: BURCU ŞENGÜL BEKTAŞ

KAMERA: ÜMİT KUMCUOĞLU[MOS]

HABER: BURCU ŞENGÜL BEKTAŞ

KAMERA: ÜMİT KUMCUOĞLU[MOS]