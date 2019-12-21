Türkiye
Koceli'de fabrika yangını21 Aralık 2019 Cumartesi 14:15 - Son Güncelleme 21 Aralık 2019 Cumartesi 16:01
Kocaeli'de endüstriyel geri dönüşüm fabrikasındaki yangın kontrol altına alındı.
[Fotoğraf :AA]
Alınan bilgiye göre, Arslanbey Organize Sanayi Sitesi'nde faaliyet gösteren endüstriyel geri dönüşüm fabrikasının sahasındaki yağ tanklarının bulunduğu bölümde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve AFAD ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı.
Yangın nedeniyle fabrikada hasar meydana geldi.
Kaynak: AA