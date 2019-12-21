Alınan bilgiye göre, Arslanbey Organize Sanayi Sitesi'nde faaliyet gösteren endüstriyel geri dönüşüm fabrikasının sahasındaki yağ tanklarının bulunduğu bölümde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve AFAD ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı.

Yangın nedeniyle fabrikada hasar meydana geldi.

Kaynak: AA