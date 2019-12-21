Atlas Global havayolu şirketi, uçuşlarına bugün planlanan iç hatta 1 dış hatta 5 karşılıklı tarifeli seferle devam edecek.

Bugünkü ilk seferle İngiltere'nin başkenti Londra'ya seyahat edecek yolcular, İstanbul Havalimanındaki kontuarlarda işlemlerini yaptırdı. Yolcular işlemlerinin ardından uçağın bulunduğu körüğe yönlendirildi.

İstanbul Havalimanı'ndan Antalya'ya karşılıklı 12 sefer yapılacak

Londra'ya gidecek yolculardan Dilaver Kaçmaz, daha önce de aynı firma ile uçtuklarını fakat 26 Kasım'da çok talihsiz bir haber aldıklarını söyledi.

Kaçmaz, havayolu şirketinin krizden etkilenmesine üzüldüklerini anlatarak, "Londra'ya gidiş biletimi tesadüfen 21 Aralık'a almıştım. Uçacak ilk uçak bizimkiymiş. Bileti düne alsaydım uçamayacaktım" dedi.

Uçuşların durumuyla ilgili önceden şirkete elektronik posta yolladığını, ancak cevap alamadığını söyleyen Kaçmaz, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün ise kendileriyle yakından ilgilendiğini belirtti.

Kaçmaz, Türkiye'deki yerli havayolları şirketlerinin seferlerini sürdürmesinin önemli ve sevindirici olduğunu vurguladı.

Bugün dış hatlarda Londra'nın yanı sıra Amsterdam, Bağdat, Tel Aviv ve Tahran'a, iç hatlarda ise yine İstanbul Havalimanı'ndan Antalya'ya karşılıklı 12 sefer yapılması planlanıyor.

Kaynak: AA