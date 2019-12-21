Turgut Özal Bulvarı'ndaki 8 katlı iş merkezinin son katında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüdü.

Yangın nedeniyle binadakiler tahliye edilirken, durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi geldi.

Batman Belediyesi ile Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) itfaiye ekipleri, yangına müdahale ediyor.

Kaynak: AA