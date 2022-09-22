Dolandırıcılar tereyağı sipariş ettiler, 2 ton yağın parasını ödemeden ortadan kayboldular. Ancak sadece 2 saat kaçabildiler.

Dolandırıcılar bir yardım kuruluşunun adını kullanarak Erzurum'daki tereyağı üreticisi ile temas kurdu, yüklü alım yapacaklarını söyledi ve numune istedi.

Dolandırıcılar daha sonra üreticiyle yeniden iletişime geçti. Tereyağının standartlarına uygun olduğunu, 2 tonluk alım yapacaklarını söylediler. Üstelik indirim de istediler.

Tereyağı Erzurum'dan getirildi

Taraflar arasında güven sağlanmasının ardından, Erzurumlu yağ satıcısı 2 ton tereyağını İstanbul'a getirdi. Şüpheliler otogarda yağları kendi araçlarına yükledi. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Dolandırıcılar yağı teslim aldıktan sonra satıcıyı hem ödemeyi yapmak hem de yemek ısmarlamak bahanesiyle bir kafeye davet ettiler.

5 şüpheli belirlendi

Yolsuzluk büro ekiplerince, tereyağı dolandırıcılarına yönelik bir çalışma başlatıldı. Yaklaşık 2 saat içerisinde hem şüphelilerin kimlikleri hem de yağların tutulduğu adres belirlendi.

5 şüpheliden 3'ü gözaltına alındı. Şüphelilerin daha önce de aynı yöntemi kullandığı anlaşıldı.